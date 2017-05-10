Eser Yenenler sessizliğini bozdu

Ünlü şarkıcı Murat Boz ve Eser Yenenler ile Bahar-Nihal Candan kardeşlerin de olduğu gece eğlencesi, gündemden düşmüyor.Murat Boz ihanet iddialarını kısa bir süre önce yalanlasa da Aslı Enver henüz suskunluğunu bozmadı.Kaçamağın olay adamı ve Murat Boz-Aslı Enver ilişkisinin bitmesine neden olan kişi olarak konuşulan Eser Yenenler ise ilk kez konuştu.

Yenenler Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

''Aa bu yaştan sonra yuva yıkan kadın gibi oldum. O gece kimse kimseyi aldatmadı. Söylendiği gibi 5 değil, 15 kişiydik. Bir de yuva yıkacak olsam, en yakınımdakilerden başlardım. İbo (İbrahim Büyükak) evlenmek üzere, Oğuz (Oğuzhan Koç) 2. yılı devirdi. Bir de villa kiralık. :)''

Murat Boz-Aslı Enver ayrılığı için çarpıcı iddia

Murat Boz ve Eser Yenenler bakın kimle yakalandı !