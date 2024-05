IBAN numarasını arkadaşına verdi; hayatı kabusa döndü

Konya'da arkadaşına IBAN numarasını veren kişi, para aklama yöntemi tuzağına düşerek hapse girdi. Arkadaş kurbanı olan 45 yaşındaki M.E., 8 ay hapiste yatarken, hakkında açılan 5 farklı dosyadan ise yaklaşık 10 yıl hapis cezası bekliyor.

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Sosyal medya platformları ile illegal kumar ya da bahis üzerinden para aklamak isteyen dolandırıcılar, ‘Banka hesabınızı kiralayın, yüksek kazanç sağlayın' paylaşımları ile vatandaşların ilgisini çekmeye çalışıyor. Konya’da çay ocağında çalışan 45 yaşındaki M.E., yanına sürekli gelen arkadaşının ‘Benim hesabımda bloke var gelen parayı senin hesabından çekelim’ teklifini geri çevirmedi. Bunun üzerine arkadaşı M.E.’in hesabından belirli günlerde 6 sefer kara para aktarımı yaptı. ATM’den parayı çekip arkadaşına veren E.’e arkadaşı 1 paket sigara parasını hediye olarak verdi. 'Banka hesabı kiralama' olarak bilinen dolandırıcılık ağına düşen E. hakkında hesabına gelen 6 işlem için 6 suç dosyası açıldı. 8 ay hapse giren M.E., şimdi ise diğer dosyalardan 10 yıl hapis cezası bekliyor.

“IBAN numarasına para gelecek diyerek isteyenlere kesinlikle inanmasınlar"

Dolandırıcıların trend yöntemi olan IBAN üzerinden para aklama yöntemi ağına takılan ve olayı anlatan 3 çocuk babası M.E., "Ben bir çay ocağında çalışıyordum. Devamlı oturduğum bir arkadaşım yanıma geldi. Benden IBAN numaramı istedi. Ben de ona para gelecek diye IBAN numarasını verdim. Onun banka hesapları blokeli olduğu için ben de tamam dedim, verdim. IBAN numarasını verdikten bir saat falan sonra beni aradı, hesabına gelen parayı istedi. Gelen parasını ben de ATM'den çektim kendisine teslim ettim. Kimsenin bu konularla ilgilenmesini istemiyorum ve bu iyi bir şey değil. Arkadaş olsun veya kim olursa olsun kimseye verilmesini istemiyorum. Mağdurum ben. Bu durumdan dolayı toplam yattığım günlerimi saymak istemiyorum, anlatılacak bir konu değil. IBAN numarasına para gelecek diyerek isteyenlere kesinlikle inanmasınlar” dedi.

“Dosyalarda patlama olduğu zaman en aşağı 10 senenin üzerinde yatacağım”

Kendisinin bu işlemlerin ardından şu anda 10 senenin üzerine hapis cezası beklediğini anlatan E., “Ben bedel karşılığı almadım. Hesabıma para geldi emanetini verdim. ATM’ye gittiğim için de bana bir sigara parası verdi. Başka türlü verdiği bir şey olmadı. Ben de zaten bir şey beklemiyordum. Ama o arkadaşın internet dolandırıcılığı gibi şeylerle uğraştığını bilmiyordum. Ben insanlık olarak verdim, başka türlü bir niyetim yoktu. Benim toplam 6 tane dosyam var. Her bir dosyadan 3 yıl 4 ay ceza aldım. Toplam cezaevinde 8 ay yattım. Yani bunu ileride istinafta olan dosyalarım da var, bu dosyalarda patlama olduğu zaman en aşağı 10 senenin üzerinde yatacağım bir olay var. Kimsenin yaklaşmasını istemem, uzak durmasını istiyorum. Mağdurum, işsizim, çocuklarım var, bana yardımcı olunmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

"Nereden geldiğini bilmediğiniz parayı anında iade edin"

IBAN istendiği ve ‘yüzde 15 pay vereceğiz’ şeklinde dolandırıcıların taktikleri ile karşılaşıldığı durumlarda en yakın karakola gidilmesi gerektiğine dikkat çeken Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, “Müvekkilimiz dolandırıcıların yeni yöntemlerinden biri olan ‘banka hesabımda haciz var, banka hesabımda bloke var’ gibi dolandırıcılık taktikleriyle beraber kandırılmış olup, banka IBAN numarasını alarak kara para akışı sağlamışlardır. Bu kara para akışı neticesinde müvekkile 5 adet soruşturma dosyası başlatılmış olup, müvekkil 8 aydır mağduriyet içerisinde cezaevinde yatmaktadır. Şu anda da cezaevinden dışarı çıktığında sabıkası olduğu için herhangi bir şekilde bir yerde işe giremeyip, devlet gözetiminde ücretsiz olarak çalışmaktadır. Günümüzde artık banka hesabının kullanılması ve kara para akışında ve aynı zamanda yasa dışı bahis kullanılması neticesinde banka hesaplarının kullanılması durumunda herkes mağdur olmaktadır. Herkes ‘buradan ben bir kazanç sağlayabilir miyim’ mantığıyla bu işe girmekte ve daha sonrasında başına gelecekleri kestiremediği için büyük mağduriyetler yaşamaktadır. Kimse belli vaatlerle ‘banka hesabımda bloke var, IBAN hesabımızda haciz var, banka hesabına şu para gelecek, yüzde 15 pay vereceğiz’ şeklinde dolandırıcıların taktiklerine inanmayıp bu durumla karşılaştıklarında en yakın karakola gidip ihbar etmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü kendi banka hesapları kullanıldığında geri dönülemez şekilde dosyalar birikmekte olup yüksek cezalar yatma durumları olmaktadır. Siz niyetinizi belli edecek şekilde gelen parayı anında nereden geldiğini bilmediğiniz için herhangi bir sisteme de dahil olmamak için iade ettiğinizde ve karakola gittiğinizde herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız” diye konuştu.

