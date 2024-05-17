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Bodrum'da dondurma fiyatları cep yakıyor: 1 kilo kıyma fiyatına dondurma!

Bodrum'da dondurma fiyatları cep yakıyor: 1 kilo kıyma fiyatına dondurma!
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Bodrum'da 3 top dondurmanın fiyatının 750 TL'den satılması görenleri hayrete düşürüyor.

Bu yaz, dondurma fiyatları oldukça yükseldi. Özellikle Bodrum'da, üç top dondurma 750 TL'ye satılarak neredeyse et fiyatlarıyla aynı seviyeye ulaştı.

İstanbul'da dondurma fiyatları mahalleler arasında büyük değişiklik gösteriyor. Bağcılar'da bir top dondurma 20 TL iken, Etiler'de bu rakam 100 TL'yi bulabiliyor.

Haber Global’in aktardığına göre, Bodrum’da sadece dondurma değil, lahmacun, makarna ve ayran gibi yiyeceklerin fiyatları da sıkça gündeme geliyor.

Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, “Büyükşehirlerde bir top dondurma 60-70 TL civarında. Ancak turistik bölgelerde bu fiyat 250 TL’ye kadar çıkabiliyor,” dedi.

Ağaoğlu ise, “Keçi sütü ve gerçek sahlep kullanılarak yapılan kaliteli dondurmaların bile daha pahalıya satıldığı yerler var. Vatandaşlar dondurma alırken dikkatli olmalı. Bu tür yüksek fiyatlarla karşılaşmamak için Bodrum, Antalya, Kemer gibi turistik bölgelerde fiyat listelerini kontrol etmek önemli. Fiyat listeleri görünür olmalı; eğer değilse, zabıtaya şikayet edilmeli” şeklinde konuştu.

Bir kıymanın kilosu ortalama 480 TL ile 680 TL arasında satılırken, Bodrum'da 3 top dondurmanın fiyatı et fiyatlarını da solladı.

Haber Global

Etiketler dondurma Bodrum fiyat
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