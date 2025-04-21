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''Espressolab'' paylaşımı yapan ünlü isme tepki yağdı

''Espressolab'' paylaşımı yapan ünlü isme tepki yağdı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz haftalarda açıkladığı boykot listesinde ilk sıraya yerleştirdiği kahve zinciri Espressolab'ten bir paylaşım yapan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli tepki çekerken, Vidinli "Paylaşımım politik bir duruş göstermiyor" diyerek eleştirilere yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz haftalarda açıkladığı boykot listesinde ilk sıraya ünlü kahve zinciri Espressolab'i koymuştu.

Sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, bir Espressolab şubesine gidip kahvesini eline alarak verdiği pozunu sosyal medya hesabından "Kahvemizi içtik" notuyla paylaşınca ortalık karıştı.

Vidinli’nin paylaşımına CHP lideri Özel’in boykot çağrısına destek veren bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından bir açıklama yapan Mert Vidinli, paylaşımının politik bir duruş göstermediğini belirterek, "Sevgi ve birlikten yanayım" dedi.

İşte Mert Vidinli'nin o açıklamaları:

"Emre Kocadağ ve Nikol Basoğlu benim 20 yıllık arkadaşlarım Ankara'dan geldiğim günden bugüne en zor anlarımda yanımda oldular. Ailecek görüştüğüm sevdiğim ve saydığım bir ailedir. Paylaşımım hiçbir şekilde politik bir duruş göstermemektedir. 300 tane franchaise şubesi olan yüzlerce insana ekmek veren bir yapıdır. Çalışan emek veren insanların yanındayım. Sen, ben ayrımına ilk günden beri karşıyım. Sevgi ve birlikten yanayım."

 

 

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Etiketler Espressolab mert vidinli boykot tepki paylaşım
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