Eteğine basılınca kırmızı halıda iç çamaşırlarıyla kaldı

Rus büyük beden mankeni Yulia Rybakova, Cannes Film Festivali'ne davetli olarak katıldı. Rybakova kırmızı halıda kameralara poz vermek için yürürken, sahnedeki bir başka davetlinin eteğinin ucuna basması sonucu neye uğradığını şaşırdı.

"REKLAM" YORUMU YAPANLAR OLDU

Bir anda iç çamaşırları ile kalan ve şaşkına dönen mankenin imdadına yine eteğine basan kişi yetişti. Yerden aldığı kıyafeti Rybakova'nın üstüne örten adam hatasını telafi etmeye çalıştı. Kimi yorumcular olayı, reklam amacıyla yapılmış bilinçli bir kaza olarak değerlendirdi.