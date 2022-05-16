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Eurovision'da büyük skandal! Oyları çaldılar!

Eurovision'da büyük skandal! Oyları çaldılar!

Romanya devlet televizyonu TVR, Romanya’nın Moldova’ya gönderdiği 12 puanın ve Jüri oylarının iptal edildiğini ve organizatörler tarafından Ukrayna’ya verildiğini iddia etti.

Avrupa Yayın Birliği, “Benzer ülkelerin verdikleri oylara bakarak durumu düzeltme hakkımız saklıdır. Jüriler çok alt sıralardaki ülkelere oy verirse, bu oylar iptal edilebilir” dedi.

TVR, toplam altı ülkenin oylarının geçersiz sayıldığını ve bu yapılırken ülkelerin temsilcilerine haber verilmediğini açıkladı: “Azerbaycan’ın, Gürcistan’ın, Karadağ’ın, Polonya’nın, San Marino’nun ve Romanya’nın oyları bu şekilde değiştirildi. Bu kural değişikliğinden jürilerimizin haberi yoktu.” 

Jürilerin diskalifiye edilmesi için somut bir delil sunulmadığını ifade eden TVR, Romanya ve Polonya’nın jüri oylarının geçersiz sayıldığını ve 12 puanın Ukrayna’ya gönderildiğini iddia etti.

"En politik Eurovision" olarak tanımlanan Eurovision 2022'yi, Kalush grubu "Stefania" adlı şarkıyla kazandı. Ukrayna, toplam 631 oy aldı.

2. olan İngiltere 466, 3. olan İspanya ise 459 oy aldı.

Etiketler eurovison skandal oy oylar çalındı
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