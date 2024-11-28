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Ev hapsi kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama

Ev hapsi kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama
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Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında Serdar Ortaç ile birlikte göz altına alınan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den ev hapsinin kaldırılmasından sonra ilk açıklama geldi.

Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında gözaltına alınan Serdar Ortaç ile sunucu Mehmet Ali Erbil'in adli kontrol yükümlülükleri itiraz üzerine nöbetçi sulh ceza hâkimi tarafından kaldırıldı.

Yaşanan gelişme sonrasında Mehmet Ali Erbil'den konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Ünlü şovmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Hayatım boyunca başıma gelen kötü olayların sebebi hep iyi niyetimin kullanılmış olmasıdır. Nitekim bu son olayda da benzeri bir durum yaşadım. Ben hiçbir zaman kanunlara aykırı bir davranış içine girmedim; girmem de. Hakkımda verilen elektronik kelepçeyle ev hapsi kararı hastalığım sebebiyle beni çok tedirgin etmişti.

Acil durumda hastaneye yetişememenin düşüncesi bile çok üzücü. O yüzden bugün bu kararın kaldırılmasına çok sevindim. Yargılama devam ettiği için fazla yorum yapamam ancak. Yüce Türk adaletine güvenim sonsuz. Sadece bu kadarını söyleyebilirim"

Etiketler mali mehmet ali erbil ev hapsi yasa dış bahis
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