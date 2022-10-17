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  3. Evlilik programlarıyla ünlenen Solmaz Çiros'un dansı olay oldu

Evlilik programlarıyla ünlenen Solmaz Çiros'un dansı olay oldu

Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran Solmaz Çiros'un dans görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

Evlilik programlarıyla ünlenen Solmaz Çiros kilo alıp estetikler yaptırmıştı. Sosyal medyada bir paylaşım yapan gelin adayı görenler "Hemen kendini topla eski haline dön" yorumlarında bulunmuştu.

Gelin adayı Solmaz Çiros son olarak derin göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle sahneye çıktı.

Sahnede davulcuyu karşısına alıp dans eden Çiros'un eteğini kaldırıp beline bağlaması ve hareketleri tepki çekti.

"ESKİDEN OYNUYORDUN DA..."
Solmaz Çiros'u görenler "Az daha aç olmamış", Hiç oynayamıyorsun hakkını vermiyorsun", Eskiden oynuyordun da şimdi ne yaptığını pek anlayamadım" yorumlarında bulundu.

Etiketler solmaz çros gelin adayı
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