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  3. 07 Haziran 2017 19:51

Ex aşkıyla tekrar barıştı iddiası

İş dünyasının tanıdık ismi Ömer Dinçkök'ün kendisinden 34 yaş küçük ex aşkı Eylül Deniz Çolak'a g eri döndüğü iddia edildi.

Ex aşkıyla tekrar barıştı iddiası
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İş dünyasının hızlı çapkını Ömer Dinçkök'ün, kendisinden 34 yaş küçük ex aşkı Eylül Deniz Çolak'a geri döndüğü iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberi şöyle:

"Bir dönemin en hızlılarından, 1948 doğumlu tescilli çapkın Ömer Dinçkök'ün, geçen yıl kendisinden 34 yaş küçük oyuncu Eylül Deniz Çolak ile yasak aşk yaşadığını ilk kez bu köşede okumuştunuz.
Ayşegül Dinçkök ile evli olmasına rağmen sevgilisini koluna takıp gezmekten çekinmeyen Ömer Bey, Şubat'ta sevgilisi tarafından terk edilmişti. O dönem, 70'ine merdiven dayamasına rağmen dünyevi zevklerinden vazgeçmeyen Dinçkök'ün, terk edilme nedeniyle ilgili iki farklı iddia duymuştum. İlki; Eylül Deniz Çolak'ın, Dinçkök'ten Sarıyer'de 2 milyon dolarlık lüks bir villa istemesi ve sevgilisinden 'hayır'cevabı alması. İkinci iddia ise Çolak'ın, Ayşegül Dinçkök'ün Londra'daki eve adım bile atmasını istememesi ve Dinçkök'ün de 'Birinci kadın asla sen olamazsın' demesinin ardından ilişkinin bittiği yönündeydi.

ACABA KİMİN DEDİĞİ OLDU?

Duydum ki, Ömer Dinçkök ile Eylül Deniz Çolak yeniden aşk yaşamaya başlamış.
Artık kim, neden, ne kadar fedakarlık etti bilmiyorum ama küllenen aşk alevlenmiş!
Barış çubuklarını tüttüren aşıkları, bir arkadaşım dünya jet-setinin favori tatil adresi St. Tropez'de görmüş. İkisinin de gözlerinin içi gülüyormuş. Dinçkök'ten ayrıldıktan sonrası ablası ve eniştesinin yanına taşınan Çolak'ın yine evden ayrıldığını öğrenince, ikilinin ilişkisinin tekrar başladığına emin oldum.
Benim merak ettiğim şey ise Eylül Deniz Çolak, ikinci kadınlığı kabul mu etti, yoksa Dinçkök'e isteklerini mi kabul ettirdi?"

Sabah

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