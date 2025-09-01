Exxen'den ayrılan Hasan Can Kaya'nın yeni adresi belli oldu

Exxen platformundan ayrılan Hasan Can Kaya'nun sunduğu Konuşanlar programının hangi platformda yayınlanacağı belli oldu.

YouTube’da yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanan Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programı, Exxen’deki 3 yıllık serüveninin ardından yeni adresine kavuştu.

Disney+, resmi sosyal medya hesabından “Mikrofon açıldı, herkes kahkahaya hazır” mesajını paylaşarak ünlü komedyeni etiketledi.Hasan Can Kaya ise bu paylaşıma, “Hayırlı olsun” notuyla kalp ve ateş emojileri ekledi.

Bu gelişmeyle birlikte Konuşanlar’ın yeni sezonda Disney+’ta yayınlanacağı kesinleşti. Programın yalnızca Türkiye’de değil, farklı dillerde altyazıyla tüm dünyada izlenmesi planlanıyor.