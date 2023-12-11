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Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı

Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı
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Dilan Polat ile Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından fenomenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan Eylül Öztürk "ABD'de sadece 10 evim var" açıklamasının ardından bir açıklama daha yaptı ve "Bir dönem parasızlıkla sınandım, şu anda parayla sınanıyorum" diyerek aylık kazancını açıkladı.

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, ABD'den aldığı 10 evle, lüks yaşamıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve savcılık soruşturma başlatmıştı.

Gayrimenkul zengini olduğuna dair iddialar için "ABD'de sadece 10 evim var" diyen Eylül Öztürk aylık kazancını "bir dönem parasızlıkla sınandım şimdi parayla sınanıyorum" diyerek açıkladı.

Eylül Öztürk yaptığı açıklamada aylık kazancının 1 milyon TL'ye kadar ulaştığını söyledi.

 "Size aylık kazançlarımı paylaşacağım. Bir dönem parasızlıkla sınandım, şu anda parayla sınanıyorum. Sizlerin de sorabileceği tek soru; Vergisi ödendi mi? Evet ödendi. Günde 6 tane, en az o da reklam teklifi geliyor. Bütün e-ticaret platformlarından kazançlarım belli. Son derece büyük bir utanç içinde bunları paylaşıyorum. Benim zerre para pulla alakam olmadı arkadaş."

 Eylül Öztürk hakkındaki tüm iddiaları reddederek "Soruşturma bitsin her şey ortaya çıkacak" dedi.

 

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