Ezgi Mola isyan etti: ''Annem duyunca bayılmış''

Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Ezgi Mola, sosyal medyada çıkan ''Bacağının asansör kapısına sıkıştığı ve koptuğu'' haberlerine isyan etti.

'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Ezgi Mola, bacağının asansör kapısına sıkıştığı ve koptuğu yönünde çıkan haberlere isyan etti.

9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Mola, annesinin bu haber karşısında ağlayarak kendisini aradığını ifade etti.



"ÇOK ACIMASIZCA! ANNEM BAYILIP YERE DÜŞMÜŞ"

Haber Global'de yer alan habere göre; Mola, "Çok acımasız ve terbiyesizce olduğunu düşünüyorum, annem hüngür hüngür ağlayarak aradı. Ben de sette olduğum için telefonu açamadım, birisi arayıp söylemiş ve annem bayılıp yere düşmüş" dedi.