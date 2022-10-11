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Fahriye Evcen'in karnı göründü

Fahriye Evcen'in karnı göründü

İkinci çocuğuna hamile olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, belirginleşen karnıyla poz verdi.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu evliliğini bir bebekle taçlandırmıştı. Oğullarına Karan adını veren çift şimdilerde ikinci çocuğun heyecanını yaşıyor.

Evcen belirginleşen karnıyla yeni pozlar verdi. 

Güzel oyuncuya kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Evcen'e "Annelik çok yakışmış" yorumlarında bulundu. 

 

 

 

Etiketler fahriye evcen bebek hamilelik
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