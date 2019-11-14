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  3. 14 Kasım 2019 18:55

Fenomen gelin adayı Hanife'yi topa tuttular !

Televizyonda katıldığı izdivaç programında fenomen olan ve başörtüsünü çıkararak magazin gündemine oturan gelin adayı Hanife yine paylaşımıyla eleştiri yağmuruna tutuldu.

Fenomen gelin adayı Hanife'yi topa tuttular !
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Başörtüsünü çıkararak magazin gündemine oturan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sevgilisiyle aşk dolu pozunu paylaştı.

Katıldığı evlilik programıyla adına duyuran ve başörtüsünü çıkarmasıyla gündem olan Hanife Gürdal, erkek arkadaşıyla aşk dolu pozunu paylaştı.

İzdivaç programlarında kendisine talip olan adayları beğenmeyerek tepki çeken eski gelin adayı, tiyatrocu sevgilisi Kemal Ayvaz'la Midyat manzaralı fotoğrafını paylaşarak ''Aşkım'' notunu düştü.

Aynı manzaradan bir başka poz paylaşan Kemal Ayvaz ise Gürdal'la verdiği mutluluk pozuna, ''Seni sevmeyi de seviyorum'' yazarak aşkını ilan etti.

Gelen eleştiriler sonucu son paylaşımlarını yoruma kapalı bir şekilde yapan Hanife'ye, bu defa sevgilisi Kemal Ayvaz'ın takipçilerinden eleştiri yağdı.

Kullanıcılar, ikilinin fotoğrafına ''Yok artık, bunlar sevgili miydi? Ben abla-kardeş sanıyordum'', ''Cidden annen gibi duruyor'', ''Söz konusu aşk olunca gözler kör oluyor, bu da onun örneği'' ve ''Kendine yazık ediyorsun Kemal'' gibi bir yığın olumsuz yorum yapıldı.

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