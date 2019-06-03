Flaş flaş flaş, şok şok şok! Sosyete iftar yaptı '':)''

Türkiye'de "pr" çalışmalarının değeri arttıkça işin sıradanlaştığı ve asıl amacından dışarı çıktığı gözlenir oldu. Buna örnek teşkil edecek bir basın bülteni önceki gün Haber3.com'un posta kutusuna ulaştı.

Bu çok ama çok, hatta daha çok ve pek çok önemli basın bültenine göre Türkiye'nin jet sosyetesinin gözde isimleri biraraya geldi ve İstanbul'da "iftar" yaptı.

Türkiye'de cemiyet hayatı denince akıllara gelen ilk isimler oldukları belirtilen ( biz de basın bülteninin yalancısıyız ) güzel hanımların eşlerinden ayrı baş başa iftarı Türkiye'deki tüm medya organlarına ulaştı.

Google üzerinden kısa bir tarama yaptığımızda sadece amatör internet sitesinde yer bulabilen bu "cemiyet pr'ı"na karşı "böylesine önemli ve değerli bir basın bültenine karşı kayıtsız kalırsak haksızlık etmiş oluruz" düşüncesiyle Haber3.com'da bu basın bültenini yayınlamak istedik.

Hem böylece siz değerli okurlarımız da bu çok ama çok hatta daha çok ve pek çok önemli basın bülteninden mahrum kalmamış ve Türkiye'nin jet sosyetesinin gündemini yakından takip etmiş olursunuz.

Ama araya şu başlığı atmadan da edemedik:

Ne demişler; zenginin parası züğürdün "klavyesini" yorarmış!

İŞTE O PEK MÜHİM HABER:

Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Berat Aşıcıoğlu, Ramazan ayının son günü arkadaşlarıyla bir araya gelerek Boğaz'da bir restoranda iftar yemeği verdi. Boğaz'da bir restoranda buluşan sosyetenin ünlü isimleri bayram öncesi son iftar olması sebebiyle hem bayramlaştılar hem de sohbet eşliğinde yemeklerini yiyerek hoş vakit geçirdiler. Berat Aşıcıoğlu, iftar yemeğinin ardından davetlileriyle birlikte restorandan ayrıldı.