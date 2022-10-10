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Gelin adayı Naz Mila kendisine gelen iğrenç mesajı paylaştı

Gelin adayı Naz Mila kendisine gelen iğrenç mesajı paylaştı

Gelin adayı olarak tanındıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ve son dönemde oyunculuğa da adım atan Naz Mila kendisine gelen bir mesajı ifşa etti.

Zuhal Topal'la İzdivaç programına katılarak ünlenen gelin adaylarından biri de Naz Mila. Sosyal medyada cesur paylaşımlarla öne çıkan Naz Mila son dönem oyunculuk yapmaya da başlamıştı.

Her paylaşımı olay olan gelin adayı son olarak kendisine gelen bir mesajı ifşa etti.

Naz Mila'ya bir hayranı "Çoraplarını emerim" yazdı. Bu paylaşımı yayınlayan Mila buna şu yanıtı verdi:

"Aşka bir dur ... Ortalık karışık çorap emmek zamanı değil" dedi.

Gönderilen bu mesaj herkesin midesini bulandırdı.

Etiketler mesaj naz mila
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