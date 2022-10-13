  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Gelin adayı Songül yine gündemde: Kocam ''zenginim'' deyip beni kandırdı

Gelin adayı Songül yine gündemde: Kocam ''zenginim'' deyip beni kandırdı

Yıllar önce Zuhal Topal'la İzdivaç programına katılan Songül Yılmaz burada hayalindeki eşi bulamayınca Esra Erol'la İzdivaç programına geçiş yapmıştı. Evlenen gelin adayı Songül şimdi de Serap Paköz'e katıldı.

Gelin adayı Songül yine gündem oldu. Demet Akalın'a hayranlığı ile bilinen gelin adayı yayında söylediği şarkılarla hafızalarda yer edinmişti. Zuhal Topal'dan sonra Esra Erol'un izdivaç programına transfer olan Songül evlenmişti.

Zuhal Topal ve Esra Erol'dan sonra Serap Paköz'e katılan Songül son açıklamalarıyla dikkat çekti.

Bir döneme damgasını vuran gelin adayı Songül, Gerçeğin Peşinde programında üçüncü kez evlendiği kocasından memnun olmadığını söyledi.

Songül açıklamasında “Boşanmak istiyorum. Kocam çok cimri, zenginim deyip beni kandırdı… Bir gece bile ayrı yatsam hayır olmaz, böyle evlilik olmaz, boşanalım diyor" dedi.

ÇEYREK ALIP BOŞANMAKTAN VAZGEÇMİŞ
Gelin adayı Songül'ün eşi Kemal'in gelini ise yayına bağlanarak "Boşanmamak için çeyrek istedi çeyreği alınca boşanmaktan vazgeçti" dedi.

Etiketler gelin adayı gelin adayı songül
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şimdi çayı daha çok seveceksiniz... Çay tiryakilerine müjde
Hande Sarıoğlu yatak odasını açtı: ''Cüretkarımdır! Taytımı giyerim...''
Sosyal medyada sansüre büyük tepki: Susmak yok!
Çalışanlara banka promosyonu şoku! Patron el koydu
İslam Memiş'ten vatandaşa altın uyarısı: Tezgaha gelmeyin
Çiftlik gibi okul... 8 ayda 150 bin lira ciro yaptılar
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması: Bekleyenler memnun olacak
Okulda sigara içerken yakalanan genç kız 6. kattan atladı
Ehliyet sahipleri dikkat: Süre daralıyor! Cezası yüzde 121 zamlanacak
2001 model otomobilini iPhone'la takas etti