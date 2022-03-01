Gigi Hadid fermuarını ayarlayamayınca zor anlar yaşadı

Adını Feriha Koydum Cansu'ya benzetilen model Gigi Hadid balkonda kameralara yakalandı. Hadid, Fermuarının ayarlayamayınca az kalsın frikik veriyordu.

Son olarak kardeşi Bella Hadid ile birlikte çırılçıplak poz veren Gigi Hadid balkonda yakalandı. Dünyanın en çok kazanan modellerinden Gigi Hadid son haliyle görenleri şaşırttı.

Yüzündeki değişiklik dikkat çeken Gigi'nin moda adına kaşlarını ağarttığı öğrenildi. Güzel modelin son hali hiç beğenilmedi ve sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Hadid bir dönem reyting rekorları kıran Adını Feriha Koydum disindeki Cansu'ya benzetildi. Sedef Şahin daha önce de çok kez Gigi Hadid'e benzetilmişti.

Öte yandan balkonda poz verirken zaman zaman zor anlar yaşayan modelin az kalsın göğsü açılıyordu. Fermuarının ayarlayamayan Gigi Hadid frikiğe ramak kala duruma müdahale etti.