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  3. Gökhan Özoğuz'dam Hülya Avşar'a ''simit'' tepkisi: Simidi sen ye!

Gökhan Özoğuz'dam Hülya Avşar'a ''simit'' tepkisi: Simidi sen ye!

Gökhan Özoğuz'dam Hülya Avşar'a ''simit'' tepkisi: Simidi sen ye!

Son olarak “Kırmızı Oda” dizisinde seyirci karşısına çıkan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Hülya Avşar’ın ülkemizin ekonomik durumuyla ilgili yaptığı açıklamaya ateş püskürdü.

 “Kırmızı Oda” dizisinde seyirci karşısına çıkan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Etiler’de görüntülendi. Çocuklarının okuldan alınıp alınmadığını kontrol eden ünlü rockçı, pandemi yüzünden yaşadığı endişeyi paylaştı.

Gökhan Özoğuz, Hülya Avşar’ın ülkemizin ekonomik durumuyla ilgili yaptığı "Gerekirse simit yeriz" yorumana adeta ateş püskürdü. Özoğuz, "Ülke ile alakalı çok kısmetsiz açıklamalar yapılıyor. Hala birisi çıkmış simit diyor. Ne simidi sen ye simit" ifadelerini kullandı. 

TV100

Etiketler ökhan Özoğuz hülya avşar
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