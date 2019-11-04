Gökhan Özoğuz'dan Berat Albayrak'a ''çokomelli'' zam tepkisi !

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, son dönemde yapılan zamlara tepki gösterdi.

Özoğuz yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a göndermede bulunarak "Ne zaman duracak diye bakıyoruz. Çokomelli ekonomik paketlerle ilgilenen şahıs; olmadı be! He? Aslan parçası olmadı!" dedi.

Gökhan Özoğuz'un paylaşımı şöyle:

"Hani bazen çok büyük ve sert şimşek çakar da arkasından gelen patlama ne zaman bitecek diye düşünürsün. İşte bu son dönem zam olayı da buna döndü. Ne zaman duracak diye bakıyoruz. Çokomelli ekonomik paketlerle ilgilenen şahıs; olmadı be! He? Aslan parçası olmadı!"