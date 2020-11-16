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  3. 16 Kasım 2020 10:11

Gökhan Türkmen'den kötü haber

19 Kasım'da çıkacak yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçen Gökhan Türkmen, sette kaza geçirdi. Hastaneye başvuran ünlü şarkıcı ayağının kırıldığını öğrendi.

Gökhan Türkmen'den kötü haber
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Gökhan Türkmen, yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmak için gün sayıyor. Ünlü şarkıcı, 19 Kasım'da yayınlayacağı şarkının klibi için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. Türkmen'in motosiklet de kullandığı çekimler 3 günde tamamlandı.

ALÇIYA ALINDI
Gökhan Türkmen, çekimler sırasında küçük bir kaza geçirdi, ancak önemsemedi. Set sonrası ayak bileğindeki ağrı nedeniyle hastaneye giden şarkıcı, ayağının kırıldığını öğrendi. Ayağı alçıya alınan Türkmen'e doktoru 3 hafta yere basmaması gerektiğini söyledi.

Hürriyet

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