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Gonca Vuslateri'den dudak dudağa 1. yıl kutlaması

Gonca Vuslateri'den dudak dudağa 1. yıl kutlaması
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Geçen ay nikah masasına oturan güzel oyuncu Gonca Vuslateri, ilişkilerinin birinci yılını eşiyle dudak dudağa verdiği pozla kutladı.

Geçen ay Levent Bey ile nikâh masasına oturan 8 aylık hamile olan Gonca Vuslateri "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik" demişti.

Instagram hesabından aşklarının birinci yılını eşiyle dudak dudağa pozunu yayınlayarak kutlayan Vuslateri, "Birinci yıl. Vay be, ne aşk, ne kavga, ne kıyamamak, ne sarılmak, ne büyük bağ... 'İyi ki karşılaştık' demeyi, 'Sonsuza kadar' demeye tercih ederek ne kadar doğru karar verdiğimizi bize ispat eden minik bir can... Güzel günlerin olsun, hep böyle kal" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu geçen aylarda  konuk olduğu bir programda kızının babasının devlet memuru olduğunu söylemişti.

Gonca Vuslateri "Levent ile birlikteliğimize başladığımızda başka sektörden biriyle olmanın huzurunu yaşamıştım. Devlet memuru... Benim hayatımdan ve sektörümden çok uzakta bir yerde. Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o biraz kışkırtıcı. Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok" diye konuşmuştu.

Etiketler levent devlet memuru Gonca Vuslateri dudak dudağa kutlama
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