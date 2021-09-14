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  3. Görenler gözlerine inanamadı: Acun Ilıcalı Nurgül Yeşilçay'la sinema filminde oynamış

Görenler gözlerine inanamadı: Acun Ilıcalı Nurgül Yeşilçay'la sinema filminde oynamış

Görenler gözlerine inanamadı: Acun Ilıcalı Nurgül Yeşilçay'la sinema filminde oynamış

Televizyon hayatına muhabirlikle başladıktan sonra Acun Firarda programıyla ün kazanan Acun Ilıcalı'nın rol aldığı bir film yıllar sonra ortaya çıktı.

Ünlü televizyoncu Ilıcalı, Acun Medya'yı kurduktan sonra Fear Factor, Var mısın Yok musun, Survivor Türkiye, Yoksa Rüya mı?, Söyle Söyleyebilirsen, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Yok Böyle Dans, O Ses Türkiye gibi reyting rekorları kıran ve birbirinden farklı içeriklere sahip programlarla Türk izleyicisine ulaştı.

 

Kariyerindeki başarısına her geçen gün bir yenisini daha katan Ilııcalı'nın muhabirlik dışında bir dönem oyunculuk yaptığı ortaya çıktı.



Acun Ilıcalı'nın Nurgül Yeşilçay, Teoman ve Acun Ilıcalı gibi isimlerle birlikte rol aldığı Mumya Firarda adlı filmde oynadığı yıllar sonra ortaya çıktı.

Etiketler acun ılıcalı rol film rol aldığı filmler
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