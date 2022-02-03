Gülben Ergen'den ''silikon'' itirafı

Güzel şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma "Silikonları yenilemişsin" yazan takipçisine "Hayatımda hiç silikonum olmadı" diyerek yanıt verdi.

Zaman zaman Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümler giyen ve kostümleri beğenilmeyen Gülben Ergen iddialı seçimlerle dikkat çekiyor. Göğüs dekolteli detayları tercih eden Gülben Ergen yeni pozlarını paylaşınca ilginç yorumlara maruz kaldı.

Gülben Ergen'e bazı takipçileri silikon yorumlarında bulundu. Bir takipçisi şarkıcıya "Silikonları yenilemişsin çok güzel görünüyor" yazınca Ergen sessiz kalamadı.

Gülben Ergen takipçisine yanıtında önce "Hayatımda hiç silikonum olmadı" yazdı. Ardından ise bu yorumu sayfasında ifşa ederek "Sanki birlikte gittik silikon taktırmaya" yorumunda bulundu.