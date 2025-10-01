Güllü'nün ölmeden önce yazdığı şarkı ortaya çıktı

  1. Anasayfa
Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden, Güllü’nün Mattia Ahmet Minguzzi için kaleme aldığı şarkı ortaya çıktı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü vefatından önce, geçtiğimiz yıl Kadıköy’de bir sokak pazarında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’ için bir şarkı kaleme almış.

Beyaz Magazin'de yayınlanan ses kaydına göre Güllü, diğer projelerini erteleyip tüm enerjisini bu şarkıya ayırdı.

Şarkıcı, Mattia Ahmet Minguzzi'nin 2 Ekim’de görülecek davasından önce şarkıyı yetiştirmek için yoğun çaba harcadı ancak bu dileğini gerçekleştiremeden hayatını kaybetti.

İşte o şarkının sözleri:

Ah çocuk sana nasıl kıydılar
Yaz günü kara kış yaşattılar
O karagözlerine bakamadılar
Bir yudum sevgiyi çok gördüler...
Oyuncağın kaldı köşe başında
Düşlerin yarım bir masal içinde
Sokaklar suskun, gece karanlık
Sesini duyan yok mu, neredesin sen?
Ah çocuk sana nasıl kıydılar
Yaz günü kara kış yaşattılar
O kara gözlerine bakamadılar
Bir yudum sevgiyi çok gördüler...

 

