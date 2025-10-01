  1. Anasayfa
Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili herşeyi değiştirecek görüntü ve ses kaydı ortaya çıktı

Güncelleme:

Arabeskin kraliçesi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılırken son olarak Esra Erol ile çalışan Caner Toygar, Güllü'nün ortaya çıkan son görüntülerindeki konuşmaların deşifre edilmiş halini yayınlayarak Güllü ölmeden önce evde "Anne aç buradan atla" denildiğini iddia etti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada aşağı düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılırken kan donduran son iddia Esra Erol ile birlikte çalışan Caner Toygar'dan geldi.

Caner Toygar kendi sosyal medya hesabından gece yarısı açtığı canlı yayında "Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Yeni bir video düştü biliyorsunuz. Kayıp 2 dakikanın olduğu uzun versiyon" diyerek dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Caner Toygar konuşmasında şunları söyledi:

"Anne aç buradan atla, diye konuşmalar oluyor. Şu senaryo geldi aklıma; muhtemelen tabii bu benim şüphem. Güllü ablaya muhtemelen uyuşturucu verilmiş. Ses de anne camı aç buradan atla diyor. Biliyorsunuz ki maddenin etkisinde olan birine ne derseniz onu yapar. Son çıkan maddeler var biliyorsunuz. İsimlerini vermek istemiyorum ama o madde alındıktan sonra camı açtığınız zaman o camı yol zannedebiliyorsunuz. Maddeden sonra da 'buradan atla' diyor sonra 'görüşürüz' diyor. Emniyet güçlerine ihbarımdır; ses kayıtlarını analiz etsinler..."

Etiketler caner toygar esra erol güllü güllü'nün ölümü
