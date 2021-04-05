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Gülşen Bubikoğlu torununu ilk kez paylaştı

Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, torununu sosyal medya hesabından ilk kez paylaştı.

Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Bubikoğlu, büyük ilgi görüyor.

Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla gündem oldu. Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu ilk kez torununu paylaştı.

Gülşen Bubikoğlu, torununun yeni yaşını "Hep balonların ve gerçekleşen güzel hayallerin olsun, canımın içi MAVİM, çok mutlu yıllar sana" notuyla paylaştı.

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