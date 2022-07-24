Gülşen'in konseri için Kaymakamlıktan iptal açıklaması

İstanbul'da Şile Kaymakamlığı, iptal edildiği iddia edilen Gülşen konseri ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sahne kıyafetleriyle magazin gündemine sık sık gelen Gülşen son dakika gelen iptal haberiyle şoke oldu. Gülşen'in konseri son anda iddialara göre Şile Kaymakamlığı tarafından iptal edilmişti. Ancak olayın arka planı ortaya çıktı.

Konser organizatörü sosyal medyada bir açıklama yaptı.

İşletme tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23.07.2022 tarihinde saat 22:00 yapılmasını planladığımız Gülşen konseri Şile Kaymakamlığımız tarafından izin verilmeyip 22.07.2022 tarihinde iptal edilmiştir. Konser tarihi daha sonra siz kıymetli misafirlerimize ilan edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Şile Kaymakamlığı ise bu iddialar sonrası hemen bir açıklama yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Meşrutiyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletme sahibi tarafından 23 Temmuz'da canlı müzik konseri düzenlemek için 22 Temmuz'da Kaymakamlığa verilen dilekçeyle izin talebinde bulunulduğu aktarıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı gün yapılan incelemede, konser düzenlemek isteyen işletmenin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında ana faaliyet konusunun büfe işletmeciliği olduğu, canlı müzik izin belgesi bulunmadığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibine, eksikliği bulunan hukuki belgelerin tamamlanması halinde gerekli izinlerin verileceği bildirilmiştir. Daha önceden verilmiş iznin iptali ve yasaklama gibi bir durum söz konusu değildir."