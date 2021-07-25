Gülşen'nin dudaklarının son hali herkesi şaşırttı

Alaçatı'da sahne alan ve giydiği kıyafet ile gündeme gelen Gülşen'in dudaklarının son hali herkesi şaşırttı.

Gülşen, sahne aldığı mekanda dans ve şarkılarıyla sevenlerini coştururken sahneye çıkmadan önce yaptığı paylaşımla da gündem oldu.

Gülşen dudaklarıyla bir kez daha dikkat çekti.

Popçu Gülşen 2017’de “Evli barklı kadınım. Yaptırmadım” demişti. 2019’da ise “Çok gerekli değilse dolgu yapılmamalı. Yaptırıp da yakışanına hiç rastlamadım. İlk çıktığımda nasılsam aynıyım" açıklamasında bulunmuştu. Ancak Gülşen'in son görüntüsü dudaklarına estetik yaptırdığı iddialarını da beraberinde getirdi.