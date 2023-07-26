Hadise affetmedi! Bircan Bali hakim karşısına çıkacak

Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu iddiaları doğrultusunda kasıtlı ve tahammül sınırlarını aşan şekilde ifadeler kullandığı iddiasıyla magazin programı yorumcusu Bircan Bali hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 3 yıla 6 aya kadar hapsi istenen Bali'nin beraatine karar verildi. Hadise ise karara itiraz etti. Dava bu kez duruşmalı olarak ele alınacak.

Şarkıcı Hadise, "Söylemezsem Olmaz" isimli programda farklı tarihlerde, basın özgürlüğüne aykırı şekilde kendisini rezil etmek maksadıyla kasıtlı, kötü niyetli bir şekilde, sistematik olarak oldukça yoğun ve tahammül sınırlarını aşan ifadeler kullandığı gerekçesiyle program sunucusu Bircan Bali hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hadise'nin kamuoyu tarafından tanınan kişilerden olduğu, kendisine yöneltilen eleştirilere katlanma yükümlülüğünün bulunduğu ancak program sırasında şüphelinin sarf etmiş olduğu sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek mahiyette olduğu kaydedildi. "Hakaret" suçunun uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı aktarıldı. Programdaki söylemlerin Hadise'yi küçük düşürecek ve kendisini yanlış tanıtacak nitelikte olduğu belirtilerek, Bircan Bali hakkında "Hakaret" suçundan 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

DOSYA ÜZERİNDEN YARGILAMA YAPILDI

İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulü ile dosya üzerinden yapılan yargılama kapsamında, Hadise'nin avukatı tarafından sunulan dilekçede, sanığın söz konusu programda yorumcu olduğu ve programın dedikodu ve iftira içeriği barındırdığı, gazeteci olmadığı, hayatının hiçbir aşamasında magazin muhabirliği dahi yapmadığı, basın mensubu da olmadığı vurgulanarak basın yoluyla defalarca hakaret ettiği gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi.

"HAKARET KASTI YOKTUR"

Sanık Bircan Bali'nin avukatı tarafından mahkemeye sunulan savunma dilekçesinde ise, "Sanığın sözlerinde şikayetçiye yönelik olarak hakaret kastı olmayıp, magazin basınında büyük yer alan haberler üzerine yorumlar yapılmıştır. Şikayetçi Hadise, Türkiye'de uzun yıllardır tanınan ses sanatçısı, Unicef Türkiye'nin gönüllü 'Çocuk Hakları Savunucusu' olan şarkıcı ve pop stardır. Şikayetçinin ününden dolayı, özel hayatı da magazin basını tarafından yakından takip edilmektedir. Televizyona çıkan kişilerin, topluma örnek olacak, aile yaşantısıyla özellikle çocuklara ve gençlere örnek teşkil etmesi gerektiğinden dolayı buna uygun olarak seçilmesi gerektiği de program esnasında yorumcular tarafından yorumlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Dilekçede, “Dava konusu program mahiyeti itibariyle aktüel olayların tartışıldığı programdır. Bu programlar, haber niteliğindeki yayınlardan farklı olarak programı yapanların ve katılan konukların kişisel görüş, yorum ve eleştirilerinden oluşur" denildi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme sanık Bircan Bali hakkında "Hakaret" suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığını ancak suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildiğini belirtti.

MAHKEME KARARIN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Beraat kararına ilişkin gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, kamuya mal olmuş kişilere yönelik eleştirilerin sınırlarının daha geniş olduğu ve diğer insanlara nazaran kendisine yöneltilen ağır eleştirilere daha fazla katlanma yükümlülüğünün bulunduğunu kaydetti. Gerekçeli kararda, "Şikayetçi Hadise'nin, Türkiye'de uzun yıllardır tanınan ses sanatçısı ve pop star olması sebebi kamuya mal olmuş kişi sınıfına dahil olduğu, şikayetçinin ününden dolayı, özel hayatının da magazin basını tarafından yakından takip edildiği, iddianame de yer alan sanığın sözleri irdelendiğinde magazin basınında yer alan çeşitli haberler üzerine yorumlar yapılmış olduğunun anlaşıldığı, programın niteliği gereği haber niteliğindeki yayınlardan farklı olarak programı yapanların ve katılan konukların kişisel görüş, yorum ve eleştirilerinden oluşan bir program olduğu" belirtildi. Eleştirinin doğasından kaynaklanan sertliğin suç oluşturmadığını belirten mahkeme, Bircan Bali'ye yüklenen suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildiğini kaydetti.

DURUŞMALI YARGILAMA YAPILACAK

Beraat kararına şikayetçi Hadise'nin avukatı itiraz etti. İtirazı kabul eden mahkeme, duruşma açılarak yargılamaya devam edilmesine karar verdi.

DHA