Hadise boşandı, düğündeki takıları borçlara saydı

30 Nisan'da sessiz sedasız evlenip, 30 Eylül'de tek celsede boşanan Hadise'nin düğünde takılan takıları borçlara saydığı öğrenildi.

Ünlü popçu Hadise’nin 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlendiği iş insanı Mehmet Dinçerler’le evliliği 30 Eylül’de tek celsede bitti. Geçen günlerde Beykoz Adliyesi’ne başvuran ünlü şarkıcı, “Sanat hayatımı kısıtlıyor, psikolojik baskı yapıyor” diyerek 4,5 aylık eşine boşanma davası açmıştı.

Resmi nikah öncesi dini nikah da yaptığı konuşulan çiftten Mehmet Dinçerler’in boşanma protokölü hazırlanırken düğünde takılan mücevherleri istediği gündeme gelmişti.

Özellikle Hadise’nin Mehmet Dinçerler’in evlilik teklif ederken hediye ettiği 3,5 milyonluk yüzüğü geri verip vermeyeceği merak konusu olmuştu. Takıları iade etmeyen Hadise’nin Kadıköy konserinde parmağındaki yüzüğü sahnede yere fırlatması Dinçerler’e gönderme olarak yorumlanmıştı. Ünlü iş insanının hem konunun sosyal medyada çok dillenmesi, hem de yargıtay kararıyla düğünde takılan tüm ziynet eşyalarının aksi bir anlaşma olmaması durumda geline ait sayılmasından dolayı talebinden vazgeçtiği öğrenildi.

TV100