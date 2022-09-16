Hadise boşanma kararı sonrası ilk kez görüntülendi
İş insanı Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı alan Hadise, dava açmasının ardından gazeteciler tarafından ilk kez görüntülendi. Hadise'nin aracında yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü.
Son zamanlarda evliliklerinde kriz yaşadığı konuşulan ve iş insanı Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açan şarkıcı Hadise, ayrılık kararının ardından ilk kez görüntülendi.
Hadise, 30 Nisan'da sessiz sedasız dünyaevine girdiği Dinçerler'e, 14 Eylül'de boşanma davası açtı. "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtım" diyen Hadise, mahkemeye başvurduğu gün Ulus'te bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı.
Trafikte görüntülenen Hadise, yüzünü eliyle gizlemeye çalıştı. Şarkıcının bir hayli moralsiz olduğu gözlendi. Boşanmaya dair sorulara cevap vermeyen Hadise, ardından Riva’da bulunan yeni evine girdi.
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