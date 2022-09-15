  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler'in Kerimcan'la videosu ortaya çıktı

Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler'in Kerimcan'la videosu ortaya çıktı

Şarkıcı Hadise ve eşi Mehmet Dinçerler boşanma kararı aldı. Ayrılık haberlerinin ardından Mehmet Dinçerler'in, Kerimcan Durmaz ile görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in mutluluğuna gölge düştü. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, boşanma kararı aldı.

"ANLAŞARAK SONLANDIRAMADIĞIMIZ İÇİN DAVA AÇTIM"
Boşanma kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

KERİMCAN DURMAZ VE MEHMET DİNÇERLER'İN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI
Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Mehmet Dinçerler, Instagram hesabından eşini takipten çıkartarak birlikte olan fotoğrafları sildi. Magazin gündemine dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren yapımcı Erol Köse, Instagram hesabından Mehmet Dinçeler ve DJ Kerimcan Durmaz'ın arabada sohbet ederken çekilen görüntülerini yayınladı. Köse'nin "Hadise'nin kocasının farklı zevkleri" notuyla yayınladığı videoda Dinçerler'in birlikte yemek yediği Durmaz'ı evine bıraktığı duyuluyor. Durmaz'ın videoda "Beni eve götürür müsün artık. Yemeğimizi yedik, tatlımızı yedik, kahvemizi de içtik beni rahat bırak artık. 'Bekleyenin mi var, arkadaşın mı gelecek?' diye hiç sormuyorsun" dediği Dinçerler'in de "Seninle vakit geçirmek..." dediği duyuluyor.

Etiketler hadise kerimcan durmaz mehmet dinçerler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meğer AK Parti, Bakan Nebati'nin yerine o ismin kapısını defalarca kez çalmış!
Ucuza sosyal konutta ödeme şartları değişti
Son seçim anketini iktidara en yakın isim açıkladı: Erdoğan'a ''HDP seçmeni'' uyarısı
Dolardan yeni rekor: 18,27 TL! Altın eriyor!
İslam Memiş'ten 2 ayın dibini gören altın fiyatları için kritik uyarı
İşte size uyurken modeminin fişini çektirecek neden!
Bakan Kurum ''asgari ücretliler nasıl ev sahibi olacak'' sorusuna böyle yanıt verdi
''Erdoğanlı para sayma paylaşımları''na soruşturma
Kafası karışanlar buraya! İşte 10 soruda Sosyal Konut Projesi
Miss Turkey 2022 Güzellik Yarışması'nda yarışacak adaylar belli oldu