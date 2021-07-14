Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in eski hali görenleri şoke etti
Hadise ile birlikteliğiyle dikkatleri üzerine çeken Mehmet Dinçerler’in eski hali sosyal medyada görenleri çok şaşırttı.
Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in aşkı magazin basınında konuşulmaya devam ediyor.
INSTAGRAM'DA DİKKAT ÇEKTİ
Hadise ile aşk yaşamaya başlamadan önce Instagram'da 70 bin civarında takipçisi bulunan Mehmet Dinçerler, adının sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Instagram'da 110 bin takipçiye ulaştı.
Adının Hadise ile birlikte anılmasıyla popülerliği de artan Mehmet Dinçerler'in gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.
Dinçerler'in eski halini görenler 'evrim geçirmiş' yorumunda bulundu.
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