Hadise'ye mahkemeden kötü haber

Geçtiğimiz gün sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırtan Hadise aslında zor günler geçiriyor. Kardeşleriyle arası açılan Hadise, vergi vermemek için ablasının üzerine yaptığı mal varlığını geri alamadı. Mahkemeye başvuran şarkıcının üzerine bir tek evi olduğu ortaya çıktı.Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi nedeniyle zor günler yaşayan Hadise, menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz'le yollarını ayırmıştı.



Ünlü şarkıcı, stil danışmanlığını üstlenen kardeşi Derya Açıkgöz'le de çalışmama kararı almıştı. Hadise, 'Ailece bu günleri de atlatacağız" açıklaması yapaken yaşananların ardından abla Hülya Açıkgöz'den şaşırtan bir hamle gelmiş Hadise'yle olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmişti, Hadise de onu ve diğer kardeşlerini takipten çıkmıştı.

Hadise'nin yıllar önce çekilen çıplak pozu olay oldu

ELİNDE BİR TEK EVİ KALDI

13 yıldan bu yana Türkiye'de boy gösteren ve çok iyi paralar kazanarak bu işlerinden kazandığı paraları, vergilerden kurtulabilmek adına ablasının adına açılmış bir şirkete yatırdığı ortaya çıkan Hadise şimdilerde bu paraları ve mal varlığını üzerine almaya çalışıyor. Üzerinde sadece bir ev kayıtlı olan Hadise'nin şimdilerde malvarlığını geriye almak adına mahkemeye koştuğu iddia edildi. Yakın çevresinin iddiasına göre güzel şarkıcının ablasının mallarını kardeşine vermeye niyeti yok.

MENAJERİ YİNE YALANLADI

İnternete düşen iddialar üzerine Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk açıklama yaptı. Şentürk "Hadise ailesinden kimseye dava açmadı. Onlar aile, etle tırnak ayrılmaz. Hiç öyle şeyler yok. Hadise'nin şirketi ayrı, ablasının şirketi ayrı. Hadise Hanım mesleğe başladığından beri vergilerini ödüyor" dedi. Hadise'nin menajeri daha önce aile arasında olan tartışmayla ilgili çıkan haberleri de yalanlamıştı.