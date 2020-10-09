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  3. 09 Ekim 2020 15:42

Halil Sezai için istenen ceza belli oldu!

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.   

Halil Sezai için istenen ceza belli oldu!
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Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında, 5 ayrı suçtan hapis cezası istemiyle 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 
 

DHA

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