Halil Sezai için istenen ceza belli oldu!

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Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında, 5 ayrı suçtan hapis cezası istemiyle 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
DHA
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