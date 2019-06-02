Halit Ergenç'e saldırı anı kamerada

Oyuncu Halit Ergenç, bu sabah saatlerinde trafikte seyir halindeyken trafik kurallarını ihlal eden bir araçtan inen iki kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin ardınan serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Halit Ergenç saat 10.00 sıralarında Etiler’de aracıyla ilerlerken dikiz aynasından makas atarak hızla gelen otomobili fark etti. Ergenç, yavaşlayarak makas aracın durmasını sağladı. Araçtan inen Y.E.A. ve M.A., Ergenç'e sözlü ve fiziksel saldırı da bulundu. Halit Ergenç’e yumruk da atan 2 kişi daha sonra araçlarına binerek kaçtı. Halit Ergenç’in Etiler Polis Merkezi’ne giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

HALİT ERGENÇ'TEN AÇIKLAMA

Ergenç, olayın akabinde karakola giderek şikayetçi olurken sosyal medya hesaplarından ise şu açıklamayı yaptı:

“Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmî makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim.”