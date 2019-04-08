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  3. 08 Nisan 2019 00:23

Haluk Levent yardımsever kişinin evine gidip kahvaltı hazırladı

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle sayısız sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren ve çok sayıda kişiye yardım ulaştıran sanatçı Haluk Levent, yardımsever bir takipçisine verdiği sözünü tuttu. Ünlü sanatçı takipçisini evine giderek aileye kahvaltı hazırladı.

Haluk Levent yardımsever kişinin evine gidip kahvaltı hazırladı
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Yaptıklarıyla milyonların gönlünde taht kuran Haluk Levent, 14 günlük Betül bebeğin göz ameliyatı için harekete geçmişti. Levent aynı zamanda, Uşak'ta evi harap durumda olan yaşlı vatandaşın evini yaptıran kişiye kahvaltı hazırlama sözü verdi.

Yardımsever bir takipçisi ise Betül'ün göz ameliyatını üstlenirken, yine bir çocuğa işitme cihazı alınması ve yaşlı vatandaşın evinin yapımına da destek verdi. Haluk Levent ise sosyal medyadan duyurduğu sözünü tuttu. Pazar sabahı takipçisinin evine giden Haluk Levent elleriyle aileye kahvaltı hazırladı. Ünlü sanatçı o görüntüleri, 'Söz vermiştim. Betül’ün göz ameliyatı, bir çoçuğumuza işitme cihazı ve Uşak’ta Mustafa amcanızın ev yapımına destek veren Candoğan beyin ailesine kendi ellerimle kahvaltı hazırladı' notuyla duyurdu.

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