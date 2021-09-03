Haluk Levent'ten Acun Ilıcalı'dan teklif iddiasına esprili yanıt

Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye'nin yeni sezonu için Haluk Levent'e teklif götürdüğü iddiasına Haluk Levent'ten cevap geldi.

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye ve Survivor'ın yeni sezon çalışmalarına başladı.

Ilıcalı'nın Haluk Levent'i jüri koltuğuna oturtmak için görüştüğü iddia edildi. 'Ilıcalı, Levent’le görüşüyor' iddiasına net bir açıklama yapmayan ünlü sanatçı sosyal medyadan espirili bir yanıt verdi.

Levent, "Sadece arkadaşız yemin ederim" diye konuştu.