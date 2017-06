Haluk Levent’ten flaş PKK ve HDP açıklaması

Hack operasyonunun yaptığı bir ziyaret sonucunda meydana geldiğini söyleyen Haluk Levent, “Az önce sayfamdan yapılan küfürlü paylaşımlar için hepinizden özür dilerim. Kim olduklarını ben biliyorum sabah savcılığa verilecektir” dedi.

Hesabının PKK suçlamasıyla hacklendiğini dile getiren Levent şu ifadeleri paylaştı:



“Twitter’dan bazı hesaplarla tartışmaya girdiğim anda bir anda hesabım gitti. Tartışmak erdemdir. Tartışarak anlaşmaya çalışmalıyız. Tartışma konusun HDP’yi seven bir arkadaşımı hasta evinde ziyaret etmişliğim. Onun eski paylaşımlarından rahatsız olanlar saldırdı bana. Hepimizin eksiklikleri var hepimiz hata da yapabiliriz ama HDP'ye oy verenleri PKK'lı göstermek şehitlerimizin kanını durdurmaz. HDP ye oy vermiş 3 milyon 5 milyon kişiyi infaz etmek istemek ülkenin güzelim bayrağına saygısızlıktır onursuzluktur. Ben HDP yöneticilerinin siyasetini beğenmeyebilirim ama her HDP'ye oy vermiş herkesi PKK'lı yapıp infaz etmek istemek halk düşmanlığıdır. Önüme pişirip pişirip PKK konserini getiriyorlar. Devlet DGM o gün ‘Haluk Levent suçsuzdur' dediği halde beni PKK'lı yapmaya çalışıyorlar. Tam bu hesaplarla uygar bir şekilde tartışırken hesabım kitlendi. Türkiye cumhuriyeti devletinde Milliyetçilik kimsenin tekelinde değildir. Dedemin içindeki Kuvayı milliye ruhunun şarkısını bu dönemde cesaretle yaptığımdan övüleceğime bir dost ziyaretinden beni linç ediyorlar. Tekrar ediyorum benim bir siyasi partim yoktur olamaz. Ama HDP'ye oy verdiği ya da sevdiği için insanları infaz etmek İstemek PKK'ya yarar. Ben kimin daha önce hangi paylaşımı yaptığını takip edemem. Yanlış yapmışsa fark edersem uyarırım. PKK bir Terör örgütüdür. Hendek politikası bana göre yanlıştır. Ama her HDP'ye oy vermişi PKK'lı yapmak bu ÜLKEYİ BÖLMEKTİR. Asıl bölücü odur.”