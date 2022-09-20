Hamdi Alkan: ''Hayatımda öyle bir kişi var ki of diyorum''

6 ay önce Selen Görgüzel ile evliliğini bitiren Hamdi Alkan, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hayatında biri olduğunu belirten Alkan, ''Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki of diyorum'' diye konuştu.

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan, geçtiğimiz mart ayında 2014 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Selen Görgüzel ile tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra kendi kabuğuna çekilen Alkan, 360 TV'de yayınlanan "Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece" programına konuk oldu. Biten evliliği hakkında konuşan ünlü isim, özel hayatıyla ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı.

"SELEN'LE BİRBİRİMİZİ KIRMADAN BİTİRDİK"

Selen Görgüzel'le biten evliliği hakkında konuşan Alkan, "Selen'le evliliği yürütemedik. Döndüremediğim noktada da vurmadan ve kırmadan bitirdik. Konuşma yasağını da dijital ortamda çocuklarım için kalmaması adına aldırdım. Benim özel hayatım, yaşandı ve bitti" dedi.

"ÖPÜŞME SAHNESİNDE BENDEN İZİN ALINMASI SAÇMAYDI"

Kalaycıoğlu'nun "Selen'in sahnedeki frapan kadın olayı seni rahatsız etti mi?" sorusu üzerine sözlerine devam eden Hamdi Alkan, "Rahatsız olmadım hatta iki klibini de ben çektim. Benim onun müzik yoluyla ilgili farklı bir fikrim vardı. Etrafta böyle vamp kadınlar çok fazla var. Tiyatro oyunundaki öpüşme sahnesi beni rahatsız etmedi. Orada izin alınması lüzumsuzdu. Gereksiz şekilde altı çizildi. Allah herkesin yolunu açık etsin. Herkesin işi rast gitsin. Benden uzak olsun, kendi hayatına yakın olsun" şeklinde konuştu.

"HAYATIMDA ÖYLE BİR KİŞİ VAR Kİ"

Evlilik defterini kapattığını söyleyen 55 yaşındaki ünlü yönetmen, "3 evlilik yaptım zaten bence yeterli. Daha başka şeyler yaşayalım. Daha uzun soluklu daha saygı içerisinde ve paylaşımsal ilişkiler neden olmasın ki. Her anlamda yeni bir yola girdim. Kalbimde bir mutluluk olacaktır. Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki off" diyerek hayatında birinin olduğunu söyledi.