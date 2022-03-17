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Hamile olduğu iddia edilmişti: Demet Evgar evleniyor

Hamile olduğu iddia edilmişti: Demet Evgar evleniyor

Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu iddia edilen oyuncu Demet Evgar, 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile dünya evine gidiyor.

Son olarak Kadınlar Günü'ne özel videosuyla sosyal medyada viral olan oyuncu Demet Evgar'ın özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı.

EVLENİYORLAR
Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu iddia edilen oyuncu Demet Evgar, 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile bu akşam evleniyor.

AİLE ARASINDA NİKAH
TV100'den Barış Agil'in haberine göre; Bebek haberini yalanlamayan Demet Evgar, Levent Babataş ile evde aile arasında kıyılacak nikah ile hayatını birleştirecek.

TV100

Etiketler demet evgar hamile evlilik
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