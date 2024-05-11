Hande Erçel'in yeni partneri belli oldu

Çekimlerinin Temmuz ayında başlayacağı ve başrolünde Hande Erçel'in yer alacağı yeni projede Erçel'in partneri de belli oldu.

Geçen yıl Saner Ayar'ın patronu olduğu O3 Medya'yla özel bir anlaşma imzalayan Barış Arduç'un başrolü paylaşacağı star oyuncu belli oldu.

O3 Medya’yla anlaşan Barış Arduç bu yaz Çeşme’de bir film çekeceğini açıklamıştı. Filmin başrol oyuncusu ise ünlü oyuncu Hande Erçel oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, temmuz başında sete çıkması planlanan filmi Engin Erden yönetecek. Filmin senaristi ise Netflix’te büyük ilgi gören “Merve Kült”ün de yazarı olan Ceylan Naz Baycan olacak. Filmin ayrıntıları ve diğer oyuncuları önümüzdeki günlerde belli olacak.