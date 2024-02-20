  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayında birbirine girdi

Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayında birbirine girdi

Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayında birbirine girdi
Güncelleme:

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayında birbirine girdi.

Söylemezsem Olmaz'ın yeni yorumcuları Hande Sarıoğlu, Yağmur Çevik ve Arto oldu. Programın sivri dilli iki kadın sunucusu hemcinslerinin aşktan beklentilerinden konuşurken birbirine girdi.

"BANA BÖYLE İTHAMLARDA BULUNAMAZSIN"

Ebru Gündeş'in evleneceği iddiası üzerine konuşan sunucularından Yağmur Çevik, "Erkek aşkı kadında bulur, kadın aşkı aşkta bulur" deyince Hande Sarıoğlu da araya girerek ''Parada bulur'' dedi. Çevik, "O sensin" diyerek karşılık verdi. Çevik'in imasına çok sinirlenen Sarıoğlu, "Bana böyle ithamlarda bulunamazsın! Benim parayla marayla işim olmaz nereden biliyorsun öyle olduğunu?" diyerek sert çıktı.

ARTO SAKİNLEŞTİRMEK YERİNE TARTIŞMAYI KÖRÜKLEDİ

Çevik ise canlı yayında yaşanan gerilimin ardından konuyu değiştirmeye çalışsa da Sarıoğlu'nun siniri geçmedi. İtham edildiği konuya sinirlenen Sarıoğlu, "Para mevzusunu bana döndürürsen benim kırmızı çizgim var. Beni böyle tanımlayamazsın" dedi. Programın diğer sunucusu Arto ise partnerlerini sakinleştirmek yerine "Ay beter olun canıma değsin" dedi.

 

 

Etiketler hande sarıoğlu yağmur çevik sunucu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
IMDb ''en iyi hissettiren 10 filmi'' seçti IMDb ''en iyi hissettiren 10 filmi'' seçti Saçları dökülen Nejat İşleri gören tanıyamadı... Saçları dökülen Nejat İşleri gören tanıyamadı... 6 adaylı son Ankara anketinin sonuçları açıklandı... Yavaş mı, Altınok mu ? 6 adaylı son Ankara anketinin sonuçları açıklandı... Yavaş mı, Altınok mu ? İşte Ocak ayının rengine, yakıtına ve markasına göre en çok tercih edilen otomobilleri İşte Ocak ayının rengine, yakıtına ve markasına göre en çok tercih edilen otomobilleri Hatay'da zeytin ağaçlarını yerinden söken dev hortum kamerada Hatay'da zeytin ağaçlarını yerinden söken dev hortum kamerada Güzel oyuncu, oyunculuğu bırakıp Influencer oldu Güzel oyuncu, oyunculuğu bırakıp Influencer oldu ''Senin ne tehlikeli biri olduğunu anlatacağım, BOP eş başkanı!'' ''Senin ne tehlikeli biri olduğunu anlatacağım, BOP eş başkanı!'' Atatürk'e hakaret yağdıran Şevki Yılmaz'dan U dönüşü Atatürk'e hakaret yağdıran Şevki Yılmaz'dan U dönüşü Türkiye'deki oteller için emsal karar: Size oda yok diyen yanacak Türkiye'deki oteller için emsal karar: Size oda yok diyen yanacak Maden faciasında ihmaller zinciri! Mühendis itiraf etti Maden faciasında ihmaller zinciri! Mühendis itiraf etti