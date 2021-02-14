Hande Sarıoğlu’ndan Ahmet Hakan’a: ''Siyaset şebeği!''

Spiker Hande Saroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden dans videosunu paylaştıktan sonra Habertürk ile yollarını ayırdı. Sarıoğlu, hakkında çıkan haberlere ise Sarıoğlu, “Ne kıyametler koptu kanalda ama bizim dansımızı idare edemediler” diyerek yanıt verdi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan isie düz kaleme aldığı bir yazıda Sarıoğlu’nu hedef aldı. Hakan, yazısında, “Şebeklik yapıp dikkat çekmeye çalışan bir ‘story şebeği’ gördüm” ifadelerini kullandı. Sarıoğlu’nun Hakan’a yanıtı ise gecikmedi.

“BAK ŞU ŞEBEĞE”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan, Sarıoğlu Hakan’a yanıtında şu ifadeleri kullandı:

“İzlemeyen, konuşmayan, yazmayan kalmasın lütfen, alınırım. O her şeyi çok bildiklerini sanan, benim oryantalimden daha kıvrak dilleri ve kalemleri olan dayılara seri oryantal getirin. Elden ele gönderin, paylaşın. Ülkede oryantal açığı varmış! İnsanların gözünün içine baka baka siyaset şebekliği yapan biri benim oryantalime ‘story şebekliği’ demiş; bak şu şebeğe.”

Öte yandan Sarıoğlu, Hakan’ın Instagram uygulamasında kendisini takip ettiği ve Hakan’ı engellediğine ilişkin görüntüleri de paylaştı.