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Hande Sarıoğlu’ndan olay yaratan Icardi-Simge yorumu

Hande Sarıoğlu’ndan olay yaratan Icardi-Simge yorumu
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Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Icardi ile Simge Sağın konusu gündemde yerini korurken sunucu Hande Sarıoğlu'ndan olay bir yorum geldi.

Wanda Nara ve Icardi'nin boşanma süresince olması günlerdir gündemde. Sık sık Icardi ile yakışıtırılan Simge de bu konuda anılan bir isim.

Simge aşk dedikodularına, 'En baştan beri söylüyorum benim İcardi ile hiçbir alakam yok. Bizi İcardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Hâlâ aynı şey geçerli. Onlara çok saygı duyuyorum. Mutlu olmalarını istiyorum' cevabını vermişti.

Hande Sarıoğlu’ndan olay yaratan Icardi-Simge yorumu - Resim : 1

Bir konsere giden sunucu Hande Sarıoğlu'na da bu ikili soruldu.

 Sarıoğlu, "Simge'nin de Icardi'yi, Icardi'nin de Galatasaray'ı kullandığı kadar kullanması gerekiyor. Yani Icardi Türkiye'ye geldi, kendini yoktan var etti, çok büyük bir sevgi kazandı. O yüzden burada win- win olması lazım. Icardi Simge'nin şarkısını kullanarak çok büyük kitlelere hitap etti, Simge de bunun ekmeğini sonuna kadar yemesi gerekiyor" dedi.

Etiketler hande sarıoğlu simge sağın icardi
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