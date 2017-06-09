Hanife'yi şoke eden evlilik teklifi

Orta bir noktada buluşamayan Hanife ve Serkan, dün yeniden canlı yayındaydılar. Hanife, Serkan için, "Aramıyor, sormuyor. Şimdi 'telefon numarasını vermiyor' diyecek, isteyen bulur. Ben böyle düşünüyorum. Çok isteksizmiş gibi geliyor bana” ifadelerini kullandı. Serkan ise “Gözlerinin içine bakıyorum, hala hissetmiyor musun?” karşılığını verdi.

MUHAMMED: EVLEN BENİMLE HANİFE

"Hanife seninle çok güzel günlerimiz oldu" diyen Muhammed’e, Hanife de katıldı; Muhammed beni hep aradı, hep sordu, zor günlerimde yanımda oldu.

"Bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum" diyen Muhammed’e Hanife; “Ne söyleyeceksin? Serkan’ın bir hatasını mı gördün?” dedi. Bunun sadece kendisi ile ilgili olduğunu söyleyen Muhammed, "Evlen benimle” dedi. Bu sözler üzerine sunucu Zuhal Topal ve loca adayları şoke oldular.

SERKAN: SENİN GİBİ BİR ADAMA BU YAKIŞMIYOR

"Bu bir şaka mı?" diyen Serkan; “Sen hangi cesaretle bu teklifi yapıyorsun Muhammed? Senin gibi bir adama bu yakışmıyor” dedi.



ZUHAL TOPAL: BU NOKTAYA NASIL GELDİN?

Sunucu Zuhal Topal; "Muhammed, sen bu noktaya nasıl geldin? Geçen yıl Hanife’den hoşlanmıştın, biliyorum. Sonra hayatınıza arkadaş olarak devam ettiniz. Bu durumda kalkıp 'evlen benimle' diyorsun.. Bu noktaya nasıl geldin?” sorusunu yöneltti.

"Duygularımı tarif edemiyorum" diyen Muhammed, “Öyle duygular vardır ki bir yola çıkmak istersin, öyle duygular vardır ki evlen benimle dersiniz. Tarif edemiyorum, anlatamıyorum. Serkan, bu cesareti nereden buldun diyorsun, senin de bu duruma üzüldüğünü düşünmüyorum” dedi. Serkan; “Sonrasında üzüleceğim şeyler yapmak istemediğim için kendimi tutuyorum” dedi.



"SENİ SEVENİ SEVECEKSİN"

Ne diyeceğini şaşırdığını belirten Zuhal Topal, “Bu ortamda, şu durumda Serkan’ın haklılık payı var” diyerek, Hanife’ye; “Böyle bir şey bekliyor muydun?” diye sordu.

Muhammed, “Böyle bir şey beklemediğini, çok şaşırdığını söyleyen Hanife’ye, "Mutlu olmak istiyorsan, seni seveni seveceksin. Yan yanalar; ama yoklar. İkisinin de birbirine bir şey hissetmediğini düşünüyorum” dedi.

Hanife, "Serkan, duyuyor musun ne diyor? 'Aranızda aşk görmüyorum' diyor; keşke gösterseydin de o da kendinde bu cesareti bulamasaydı” şeklinde konuştu.



"SENDEN CİDDİ ADIMLAR BEKLİYORUM

Müzmin gelin adayı Hanife; “Ben de evlenmek istiyorum. Hayatımda net, resmi bir şeylerim olsun istiyorum. Senden ciddi adımlar bekliyorum, göstermezsen de canın sağ olsun” dedi.



Serkan; “Ne yapacaksın Hanife?” diye sordu, Hanife de “Hayatıma devam edeceğim. ben söyleyeceğimi söyledim” dedi.