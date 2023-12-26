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Hasan Can Kaya'nın dizisini izinsiz yayınlayan kişinin başı dertte!

Hasan Can Kaya'nın dizisini izinsiz yayınlayan kişinin başı dertte!
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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın başrolünü oynadığı ''Bir Yeraltı Sit-Com''u dizisini izinsiz şekilde internette yayınlayan kişinin 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Hasan Can Kaya, Günay Karacaoğlan ve Tuna Orhan'ın başrolünü paylaştığı "Bir Yeraltı Sit-Com'u" dizisi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu exxen platformunda, 2021 yılında yayınlandı. Daha sonra dizi, herhangi bir anlaşma yapılmadan ücretli üyelik yapılan bir sitede yayınlandı. Dizinin izinsiz bir şekilde yayınlanması sonucunda exxen platformunun avukatı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek "Bir Yeraltı Sitcomu" dizisinin, bir internet sitesinde izin alınmaksızın yayınlandığı ve mali haklarının ihlal edildiğini beyan ederek şikayetçi oldu. Şüphelinin tespit edilebilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelinin bir kamu bankasını ödeme aracı olarak kullandığı tespit edildi. Kamu bankasına yazılan yazı sonucunda şüphelinin A.A. olduğu tespit edildi.

İddianamede bilirkişi raporuna da yer verildi. Bilirkişi raporuna göre, söz konusu eserin “sinema eseri" kapsamında eser olduğu belirtildi. Raporun devamında "Bir Yeraltı Sit-Com'u" dizisinin hak sahibinin exxen platformu olduğu ve şüpheli tarafından ücret karşılığında verilen şifre ile iptv kanalı üzerinden yayınlandığının anlaşıldığı belirtildi. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli A.A.'nın sahibi ve sorumlusu olduğu internet sitesinde "Bir Yeraltı Sit-Com'u" isimli eserin herhangi bir sözleşme olmadan yayınlandığı belirtilerek, şüpheli A.A. hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi. 

DHA

Etiketler hasan can kaya bir yeraltı sit-comu internet
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