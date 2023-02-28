Hasibe Eren diziden sahneyi paylaştı: Susarsan sıra sana da gelir

Oyuncu Hasibe Eren, 'Sıdıka' dizisinin bir sahnesini paylaşarak, "Tüm bunları kendi başına geliyormuş gibi düşünmezsen, susarsan sıra sana da gelir" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hasibe Eren, 1997-2003 yılları arasında Show TV'de yayınlanan komedi dizisi 'Sıdıka'dan bir sahneyi sosyal medya hesabından paylaştı. Eren paylaşımına, "'Tüm bunları kendi başına geliyormuş gibi düşünmezsen, susarsan sıra sana da gelir', Atilla Atalay’ın müthiş kalemi" notunu düştü.

'SUSARSAN SIRA SANA DA GELİR'

Videoda Eren'in canlandırdığı karakter, "Bir tek başkalarının başına gelir zannediyorsun di mi? Uzaklarda deprem olur, birilerinin otobüsü devrilir, başkaları kurşunlara kurban gider, ancak elalemin çocukları kör zindanlarda kaybolur di mi? Tüm bunları kendi başına geliyormuş gibi düşünmezsen, susarsan sıra sana da gelir" diyor.