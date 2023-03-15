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Hastaneye kaldırılan Haluk Bilginer'den ilk açıklama

Hastaneye kaldırılan Haluk Bilginer'den ilk açıklama
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Kundakçı adlı tiyatro oyununun ikinci perdesinde önceki gün sahnede fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Haluk Bilginer, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Usta oyuncu Haluk Bilginer, önceki gün 'Kundakçı' adlı tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilginer'in taburcu olduğu aktarıldı.

Habertürk'ün haberine göre, usta oyuncu, sağlık durumunun iyiye gitmesi ve doktorundan da onay alarak dün akşam saat 20:30'da 'Kundakçı' oyunuyla yine Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluştu.

"KALPTE FALAN SORUN YOK"

Bilginer, sahne çıkışında arabasının içinden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Usta oyuncu, "Kardiyolojik açıdan sınıfı geçtim. Kalpte falan sorun yok" dedi.

Keyfi yerinde olduğu görülen Haluk Bilginer için tedbir amacıyla tiyatro salonu önünde bir ambulans bekledi.

Etiketler kundakçı haluk bilginer açıklama sağlık raporu sağlık durumu hastane
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